Matías Alé, mientras hace teatro y radio en Mar del Plata, anunció su vuelta la TV

Matías Alé está instalado en el Hotel Provincial de Mar del Plata realizando temporada con la obra teatral, "Mi mujer se llama Mauricio", en el Teatro Santa Fe. Se trata de una historia escrita por el dramaturgo francés Raffy Shart, en una producción de Aldo Funes y completan el elenco Matías Santoiani, Carna, Adriana Brodsky, Alejandro Fiore, Kitty Locanne y Luciana Ulrich.

Es una comedia donde los enredos se suceden una y otra vez para diversión de la platea y con un final inesperado.“Por segundo año consecutivo llegamos a La Feliz con este espectáculo genial. Producido por Aldo Funes. La verdad estamos contentos y nos va muy bien”, manifestó Alé en diálogo con PrimiciasYa.com.

Con respecto a cómo son sus días en La Feliz y qué recuerdos le trae la ciudad, contó: "Estoy muy cómodo en Mar del Plata, estoy transitando una temporada muy cómoda. Estoy haciendo radio en Brisas. Yo tengo muchos recuerdos de todos los rincones de Mardel. Cuando era adolescente venía con mis viejos y, como no teníamos guita para ver las obras de teatro, me dejaban en la puerta. Mis viejos vendían jugos en Villa Gesel, veraneábamos en Pinamar y una vez por semana yo le pedía venir a Mar del Plata a las puertas de los teatros porque era cholulo. Recuerdo haber estado en el teatro Provincial y el Carreras y ver salir a Nora Cárpena, Guillermo Bredeston, Diego Torres, Valeria Lynch, Facundo Arana, Juan Carlos Mesa y mucha más gente que yo admiraba. En ese momento no había fotos, eran saludos o autógrafos. Me acuerdo patento de aquellos que me saludaban bien y los que no también. Nunca voy a contar quiénes no me saludaron bien y me ha tocado ahora laburar con ellos y se los he dicho".

LEER MÁS Matías Alé y una tarde de playa con sus compañeros de elenco: "No descarto volver a enamorarme"

"También vine a Mar del Plata con Graciela Alfano durante tres temporadas, también con Nito Artaza y Miguel Angel Cherutti, tengo recuerdos muy lindos… Vine con Carmen Barbieri y Fabián Gianola. Me encanta venir a esta ciudad", remarcó.

Con respecto a cómo continuará su año laborar tras la temporada, reveló: "Haremos gira por el país una vez que termine la temporada, luego tengo proyectos para hacer radio en Buenos Aires y para la tele volver con un programa de humor en Canal 9, compartiría la conducción con Sol Abraham, estarán Sergio Gonal, Cabito y Alfredo Silva. Supuestamente fines de febrero o marzo estaría saliendo al aire".

LEER MÁS Matías Alé: "Casi no la cuento, estoy internado con drenaje y sueros"

Por último, en cuanto a cómo se encuentra de salud y sobre su estado sentimental, dijo: "Estoy bien de salud tras la operación y disfrutando de mi familia y amigos. Estoy muy tranquilo en lo sentimental, si aparece algo será bienvenido, sino estoy bien así solo. No me distraigo en cosas que no me suman, cosa que hacía antes. Y si estoy con alguien tiene que ser una persona que me haga bien".

¡Mirá la entrevista completa con Matías Alé!

Fotos: Eduardo Aguada

Agradecimientos: Teo Café Mar del Plata y Marcela Cantarini