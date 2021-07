Matías Alé recordó el brote psicótico que tuvo: "Me tuvieron que agarrar entre ocho policías"

Matías Alé recordó el brote psicótico que padeció en 2015 y contó su dura experiencia en "Polémica en el bar", América, mientras se debatía sobre el caso de Chano.

En ese momento, Alé terminó internado en la Clínica Psiquiátrica Avril y dejó en claro que su caso no tuvo que ver con adicciones.

“Dejame aclarar, porque si no queda como que los que tuvimos brotes psicóticos solo fue por adicciones y yo no tuve ninguna adicción. Con mi brote llegué a alucinar", comenzó el actor con su impactante relato.

"A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías porque, además, la fuerza que desarrollás en ese momento es terrible, te sentís el increíble Hulk. Es muy difícil de explicárselo a la gente que no ha pasado por eso”, agregó.

Y reconoció lo complicado que es el cuadro: “Vos no entendes que de repente la policía que te viene a ayudar la ves como si fueran demonios. Yo fui consciente de eso, nunca perdí la conciencia, me acuerdo de todo, de cada cosa que hice, cuando me llevaron al hospital a hacerme los toxicológicos para ver si tenía narcóticos. Yo me acuerdo de todo, la cara de los policías y yo trataba de salir de ese estado”.

Y cerró categórico: "Creés que todos complotan contra vos. Me angustia saber que estuve a esto de terminar así”.