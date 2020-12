Matías Alé opinó sobre el rol de Graciela Alfano como panelista de televisión: "Es inteligente y muy rápida para contestar"

Hace unos días estuvo como panelista invitada en otro programa de El Trece: "Los Ángeles de la Mañana". Y luego se sumó al equipo de "Nosotros a la Mañana" y generó muy buena aceptación por parte de sus compañeros del panel.

Se trata de Graciela Alfano quien aceptó el desafío de sumarse al grupo que conduce el Pollo Álvarez para dar su toque en los informes y entrevistas.

Y en una entrevista con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Matías Alé opinó sobre el rol de panelista de su ex pareja: "Graciela es muy creativa, siempre es interesante tenerla, sabe de todo y ha trabajado con todo el mundo. Es inteligente y es muy rápida para contestar. Sabe cuando jugar al juego y cuando no", comenzó diciendo el actor.

LEER MÁS La divertida anécdota de Matías Alé sobre una relación con una mujer que duró pocas horas

Luego se sinceró: "Yo la veía en el programa de los domingos con Nico y me encanta ese programa. Pero yo a la mañana no la veo, duermo y no me levanto".

"El Pollo sabe que lo banco y que lo amo, y sabe que yo prefiero verlo a la noche en Con amigos así. Pero no tuve la posibilidad en verla ni en LAM ni ahora en lo del Pollo. Pero hablé con ella y me contó que estaba trabajando ahí y mientras sea trabajo bienvenido sea", cerró Matías Alé.

Matías Alé presenta "Un loco lindo"

Matías Alé contó que este domingo a las 21:30 realizará un espectáculo virtual para toda la familia.

"Un loco lindo", es la apuesta de Matías Alé que se podrá ver por streaming en lo que será la vuelta a los escenarios de forma virtual tras la inactividad por la pandemia del coronavirus.

"Es un proyecto muy lindo y que tenía muchas ganas de hacer. En el unipersonal se van a reír y también emocionar. Es un show integral con diversión garantizada y algunas sorpresas increíbles que tenemos para compartir con ustedes. No se lo pueden perder, y sobre todo no se pueden perder el fina”, contó el actor.

Las entradas están a la venta en https://www.ticketek.com.ar/matias-ale/online, a un valor de 450 pesos.

LEER MÁS Matías Alé confesó que tuvo un romance con otra mega figura como Alfano: "Volvería a estar con ella"