Matías Alé en "Dilema": "Me creía el Espíritu Santo"

El episodio ocurrió en 2015 y Matías se recuperó durante los dos años posteriores. Sin duda alguna, la explicación más fuerte de lo que le pasó la dio esta tarde durante el segmento de preguntas y respuestas.





Contó que en algunos eventos a los que iba como conductor se paraba frente a las personas y creía que las estaba evangelizando. Además, bendecía a todo el mundo y llegó a creerse el Espíritu Santo.





"Fui a un evento de peluquería y ese día había 15 mil personas. Yo desde que llegué hasta que me fui me creía que era el Espíritu Santo. Y que es congregación de gente se había juntado ahí para que yo los bendiga. Después iba por los stands, con el aerosol fijador y las bendecía", contó Matías.





"La noche anterior al ataque tenía una presencia y sentí que algo no estaba. Yo me creía que era el Espíritu Santo. Estaba convencido. Además que no se lo tenía que contar a nadie porque me iba a pasar algo. Ese sentimiento que tenía lo preservaba para mí. Yo sentía que era un profeta enviado", agregó.





Sin duda alguna, el momento más duro en la vida defue cuando atravesó por un brote místico que lo alejó de quien era su esposa,y lo acercó nuevamente a su familia, entre ellos, su mamá.