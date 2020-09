Matías Alé: "No puedo bajar la guardia, es un día a día"

En noviembre, Matías Alé cumplirá cinco años de aquel brote psicótico que lo tuvo muy mal de salud.

En charla con "Intrusos", América, el actor contó cómo se encuentra hoy, ya recuperado.

"No puedo bajar la guardia, es un día a día. Ahora me siento bien, hace cinco años que no tengo ninguna recaída o episodio de lo que me pasó. Hago un tratamiento normal", indicó Alé.

Y sobre aquella declaración de Greciela Alfano sobre el trío que formaron con Jorge Ibáñez cuando eran pareja, contó: "Yo la quiero muchísimo a Graciela, hablamos, pero bueno es Grace, ya todos la conocemos".

Y añadió: "Simplemente dije que me parecía un disparate de alguien que no puede hablar o defenderse. Nosotros funcionábamos como un trío porque hacíamos muchas cosas juntos pero no en la intimidad".