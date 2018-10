Mateo Iturbide: "Agustín tiene mucho futuro dentro de 'La Voz' y todavía falta una gran sorpresa"

Mateo Iturbide fue uno de los grandes protagonistas de la primera versión de "La Voz Argentina" emitida en 2012 por Telefe. El nacido en Sierra de los Padres llegó a la final con el equipo de Axel. En ese momento, su sobrino, Agustín, tenía tan solo 12 años. fue uno de los grandes protagonistas de la primera versión deemitida en 2012 por. El nacido en Sierra de los Padres llegó a la final con el equipo de. En ese momento, su sobrino,, tenía tan solo 12 años.





El miércoles salió al aire su audición a ciegas en la nueva versión del programa y el joven, que hoy tiene 18, hizo una impecable interpretación del tema "Perfect" de Ed Sheeran.

Tanto Tini Stoessel como Axel se dieron vuelta de inmediato al escuchar su voz pero parece que Agustín quedó encantado con la luz que irradia Tini.





"La verdad que una hermosa experiencia, de la mano de un equipo de trabajo impresionante, y muy feliz, muy impresionado por toda la repercusión... Elegí a Tini porque es súper bella y por qué sé que ella va a sacar lo mejor de mí en el programa", manifestó Agustín en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego comentó: "Me presenté a 'La Voz' porque amo cantar y es un sueño que vengo tratando de cumplir hace mucho. Mateo está súper feliz y muy emocionado por verme crecer como artista".





Este portal también pudo hablar con su tío, Mateo, quien expresó: "Me genera un orgullo enorme porque lo vi crecer. Él arrancó desde muy chico arriba del escenario, a los 7 años, y siempre la rompió. En el 2012, cuando yo participé en el programa, el andaba por los pasillos de La Voz y tocaba con todos los artistas de ese momento. Y verlo ahora que la rompió en esta edición es muy emocionante".





"Yo estoy en México y fue algo increíble verlo desde tan lejos de casa. Creo que tiene mucho futuro dentro del programa y todavía falta una gran sorpresa que no les puedo contar, pero todavía se va hacer más grande todo este tema de los Iturbide dentro de La Voz. Es un salto muy grande el que está dando Agustín y se me caían las lágrimas. Se le van abrir un millón de puertas como se me abrieron a mí. Es un chico muy bueno y con un talento enorme, se lo merece", destacó Mateo.