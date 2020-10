"MasterChef Celebrity": El Mono de Kapanga y Germán Martitegui volvieron a tener un picante cruce

Al igual que ocurrió en anteriores ediciones del reality, Germán Martitegui se ha convertido en la figura más temida por los participantes de "MasterChef Celebrity" (Telefe) y anoche volvió a reafirmar su título y otra vez con el Mono de Kapanga.

El cantante no solo hizo una tortilla de papas sino también una milanesa de lomo con papas españolas y citó al chef como su asesor, algo que no le dejó pasar por alto.

Tras la presentación de los platos, Donato de Santis y Damíán Betular le consultaron sobre diferentes aspectos de las preparaciones y el Mono comentó que siguió las indicaciones que su estricto colega le dio en anteriores ocasiones, mientras Germán se tapaba la cara de la vergüenza.

A la hora de ser evaluado por Martitegui, el jurado fue muy duro con el cantante: “Me duelen los ojos, Mono. No encuentro razones para poner las papas así, y no encuentro razones para que me nombres dos veces como asesor tuyo porque me arruinaste la carrera, directamente. Es como que yo cante y diga 'me enseñó el Mono'”, indicó el chef.

“Probablemente cantes mal también”, arrojó picante el rockero. “Canto como cocinás vos, y ahora lo voy a probar”, contestó Martitegui dejando al Mono Fabio sin palabras para retrucar.

Pero finalmente, el Mono logró terminar en el balcón junto con los participantes 'aprobados' mientras el jurado le advertía que "fue salvado por una milanesa".

