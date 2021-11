MasterChef Celebrity: La insólita respuesta de Joaquín Levington al jurado

Con muchos participantes casi sin experiencia en la cocina en esta tercera edición de MasterChef Celebrity, anoche el cantante Joaquín Levington sorprendió al jurado con una respuesta rozando la tomada de pelo.

Sucede que desde el comienzo del segundo programa del reality culinario de Telefe, el líder de Turf reconoció al ver el contenido de las dos cajas misteriosas con las que les tocó cocinar que no conocía la mayoría de los ingredientes que había en ellas.

En la caja más grande había todo tipo de alimentos de color blanco (coliflor, quesos, pescados, porotos, huevos, nabo, berenjena blanca, arroz, etc.), mientras que en las más chica encontraron todo tipo de condimentos coloridos. “El gran desafío es preparar un plato que sea no solamente innovador, sino que tenga color y sabor" anunció el jurado. Fue ahí cuando Levington reconoció “El 90% de los elementos no los conozco, ni los vi nunca en mi vida. Y esto me dan ganas de pintar un cuadro. Acá se usan muchísimos utensilios y cosas que yo... En mi casa hay cuatro tenedores y dos cuchillos con la punta así”.

Así fue que durante los 60 minutos que tuvieron los participantes para realizar su preparación, el cantante deambuló por las distintas estaciones preguntando cómo hervir la papa, si la crema se bate y otras cuestiones casi básicas. De esta manera, cuando el jurado pasó por su estación intentó explicar “Estoy seleccionando lo que voy a utilizar. Tengo pensado hacer este pescadito con un purecito. Ah, y este también lo voy a hervir y lo voy a poner de acompañamiento”, dijo mostrando un coliflor.

Finalmente su plato fue un lenguado al champiñón con papas y coliflor, pero él nunca se enteró. Levington fue el primer participante llamado por el conductor de MasterChef Celebrity para ser juzgado por el jurado.

“¿Qué cocinaste?”, preguntó Martitegui. “Un pescadito”, respondió el cantante. “¿Un pescadito? tiene nombre?”, repreguntó pícaro el jurado. “¡Raúl!”, fue la incongruente respuesta del cantante de Turf, generando el estallido de sus compañeros. “Le vi cara de ‘Raúl’ a ese pescado”, fue su justificación.