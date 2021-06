"Masterchef Celebrity": La insólita lucha de Alex Caniggia con un zapallo

Se acercan los momentos finales de "MasterChef Celebrity", el exitoso ciclo de Telefe. Solo quedan siete semifinalistas: Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Alex Caniggia, María O’Donnell, Claudia Fontán, Sol Pérez y Georgina Barbarossa que dejarán todo para convertirse en el campeón de la segunda temporada.

Al llegar a esta instancia se supone que todos tienen un buen control de la cocina, que saben hacer distintas recetas y ganaron cancha. Pero Alex Caniggia volvió a dar la nota con un insólito episodio con una calabaza.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul no supo cómo cocinar un zapallo. “La cabezona”, como la bautizó, le trajo un buen dolor de cabeza.

Alex decidió dejarle el contorno para rellenarla con el resto del zapallo junto con zuchini, arroz, cerdo, morrón y cebolla. Pero no supo por dónde arrancar.

“Justin, ¿cómo venís? ¿Tamo activo, Justin?”, llamó a Gastón Dalmau, que le dice así por Justin Bieber. “Che Justin, en la calabaza voy a hacer un caldo. ¿Cómo hago el caldo?”, consultó el mediático.

“Ponela a hervir...”, le dijo el actor y Alex repreguntó: “¿Pongo a hervir agua”. “¿Como hervir agua? ‘Conch... de su madre’, dije. Loquita”, dijo el rubio en el off totalmente perdido.

“Cortalos, hervilos y ponelos en la licuadora, sin el borde de la calabaza. Lo triturás y te queda como una sopa”, le indicó Dalmau con paciencia pero Alex estaba perdidísimo. “¡Uy, estoy al re horno!”, exclamó Caniggia.

“Yo pensé que la calabaza iba cruda, que cuando la sacaba del horno, metía la calabaza adentro. Pero no era así”, explicó. “Sí, ahora pongo el agua pero no creo que llegue”, le contestó Alex. Damián Betular también pasó por la mesa y lo quiso ayudar pero no hubo caso.

Sin embargo, con todo en contra Alex logró un buen plato que fue halagado por los jurados, que tampoco podían creer que le había quedado rico.

“El Parrixela se va... quedan con la boca abierta, nunca probaron algo así de un extraterrestre fuera de serie”, dijo el mediático tras la devolución de los jurados.

