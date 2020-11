"MasterChef Celebrity": El gesto de Damián Betular que hizo llorar a Leticia Siciliani

Hace dos semanas la aspirante a "MasterChef Celebrity" Leticia Siciliani se ausentó inexplicablemente de las grabaciones del reality. Sin embargo días después la propia actriz comentó que había sufrido una hemorragia y por motivos de salud no pudo asistir.

Sin embargo tras su regreso, el jurado fue muy exigente, y para compensar la falta, condicionó a la actriz a tener que preparar los dos mejores platos tanto el martes, como el miércoles de beneficios para no ir directamente a eliminación.

Leticia le puso garra y el martes fue el mejor plato, entre tanto el miércoles la única opción que tenía era ganar la medalla de oro, y, aunque tuvo uno de los mejores platos no fue suficiente y pasó directamente a la gala de eliminación.

Y anoche, Siciliani se quebró, ante una prueba muy difícil, donde cada uno de los participantes debió preparar 4 platos, y presentarlos al jurado cada 15 minutos, en lo que se conoció como "Maratón de eliminación".

En un principio a Leticia se la vio igual de incómoda que el resto de sus compañeros, por la complejidad de la prueba, pero sin embargo a medida que fue avanzando el programa y pasó del salteado de cerdo y verduras, a la preparación de un huevo frito todo se desbordó y colapsó. Simplemente porque el primer huevo que rompió estaba podrido.

Por suerte el jurado Damián Betular estaba cerca de la estación y le dio una mano a la joven al verla llorando. Y como Leti ya no tenía más huevos, Betular le pidió ayuda a Fede Bal, quien gustoso le dio uno.

La actriz se tranquilizó y comentó: “No solo lo abre sino que le queda perfecto. Me ayuda pero me puse a llorar, no sé, no podía”. Además Betular trató de animar a la aspirante: “No llores más, Leti, está todo bien”.

Finalmente, Leticia entregó su preparación casi en el último minuto y fue elegida como mejor plato. Esto la ayudó a subir de nuevo al balcón de "MasterChef Celebrity". “Me dio bronca porque venía con actitud, y me puse mal" dijo la actriz. Por su parte Santiago del Moro le dijo: "Pero la remontaste y tu plato, en esta tercera carrera fue el mejor. ¡Arriba! ¡Vamos!”.

