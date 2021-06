"MasterChef Celebrity": La accidentada noche de pizzas de Cande Vetrano

NO LE FUE BIEN

En la noche del martes, Cande Vetrano tuvo dificultades a la hora de cocinar en la recta final de la segunda edición de "MasterChef Celebrity" y le pidió ayuda a su amigo Gastón Dalmau, aunque casi terminan los dos en el piso.

Sucede que anoche los participantes tuvieron que cocinar pizza. Pero no la clásica pizza, sino según la especialidad 'in teglia'. Así es que Donato de Santis se sacó por un rato el traje de jurado, y les dio una rápida masterclass para que viesen de qué se trataba.

Así, Georgina Barbarosa, Sol Pérez, Gastón Dalmau, Claudia Fontán y Cande Vetrano observaron y anotaron atentamente los tips de esta pizza, que tiene su particularidad en la masa que les sería dada porque debe descansar 48 horas.

El asunto es que para la prueba de la noche sólo tendrían para compartir 2 hornos pizzeros. El de abajo lo usarían Georgina y Gastón Dalmau; mientras que el de arriba debía ser compartido por la ex chica del clima, la gunda y Cande Vetrano.

La consigna de la noche en "MasterChef Celebrtity" era clara. Debían coordinarse para abrir y cerrar todos juntos los hornos una sola vez, de manera de no perjudicar la cocción de la preparación. Pero las complicaciones llegarían a la hora de tener que retirar las asaderas con las masas del horno de arriba. La pizzera de la ex "Casi Ángeles" había quedado muy atrás. Su horno era el de arriba, y ella es bajita. Problema a la vista.

Al verla haciendo malabares para no quemarse, Santiago del Moro le apuntó a Vetrano "derecho Cande, derecho porque te quemás". A pesar de usar como ayuda una espátula como extensión de su brazo para lograr agarrar el recipiente hirviendo, por su baja estatura era una tarea literalmente imposible.

Cande Vetrano pidió ayuda y Gastón Dalmau la socorrió

Claro que sus dos compañeras -Fontán y Pérez- ya habían sacado sus pizzas del horno, mientras la actriz seguía intentando en vano lograr su cometido. “Chicos, necesito un banquito. Me voy a quemar y no va a ser gracioso”, atinó a suplicar Candela. Fue allí cuando su amigo Gastón Dalmau, como el caballero que es, se acercó a socorrerla. “¿No me querés hacer cocochito?”, le sugirió Cande Vetrano a su compañero.

De esta manera, y con los minutos contados, el actor no dudó en alzarla agarrándola por sus piernas para que Cande lograse, espátula en mano, sacar la pizzera del horno y poder continuar con la preparación de su coco-pizza.

En general, la devoluciones del jurado de "MasterChef Celebrity" en la noche del martes fueron buenas. Tal parece que todos pusieron garra y pasión a la hora de preparar la ya famosa pizza 'in teglia'.

Pero para sorpresa de todos, y más a esta altura de la competencia, por segunda noche consecutiva Sol Pérez se ganó la medalla de manera que es quien más cerca está de mirar desde el balcón la última gala de eliminación del domingo antes de la semi final y la gran final de este concurso televisivo exitoso en todas las pantallas del mundo, llamado "MasterChef Celebrity".

