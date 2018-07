Más episodios "extraños" en el programa de Pampita

Pampita vuelve a estar en boca de todos; no sólo por la ausencia de la modelo en la conducción del ciclo, sino que desde hace dos días, ciertos problemas técnicos comenzaron a dificultar la transmisión del envío. El programa devuelve a estar en boca de todos; no sólo por la ausencia de la modelo en la conducción del ciclo, sino que desde hace dos días, ciertos problemas técnicos comenzaron a dificultar la transmisión del envío.

Este jueves, mientras Beto Casella hablaba de la modelo con Claudia Fontán, un misterioso hecho volvió a cobrar protagonismo en el piso del envío: Los micrófonos se cortaron y un corte comercial salvó el mal momento.

Casella: -¿Sabés que no entiendo? La histeria de este programa...

Fontán: -Bueno, gordi, porque fue medio un toro. Qué se yo...

Casella: -No, pero en el sentido de "bueno", "que no", "que sí". Primero que mide muy bien, están haciendo un número digno para el horario y respecto a la competencia. Pero te digo en serio, no entiendo los cuestionamientos.

Fontán: -¿Te tocó hacer algún toro en algo alguna vez?

Casella: -¡Todos los días! Éste era un toro bravo.

Fontán: -Yo acá estoy bancando a Caro, o a Kuarzo... hoy viniste a bancarme un poquito.

Casella: -¡Total! Pero quiero decir que hacen un programa lindo, que está bueno para la pantalla de Telefe y para este horario. Entiendo que hubo mucha mirada sobre Pampita, entiendo que pobre ella, ha tenido una vida complicada en lo personal.

Fontán: -Ni hablar...

Casella: -No sé cuándo fue que vino un movilero y me preguntó por Pampita. A mí se me ocurrió decirle que me parece que ella se va a estabilizar hasta profesionalmente.

En ese momento, Casella y Fontán enmudecieron. Al regreso de la tanda, Beto se mostró deesconfiado de lo que había sucedido minutos antes.

Fontán: -Queremos pedirles disculpas porque hubo un problema técnico que nos pasó ayer también. Por eso nos tuvimos que ir a la tanda, así que vamos a seguir tratando de retomar un poquito...

Casella: -Qué raro, ¿no?

Fontán: -Ayer también pasó.

Casella: -No, digo... Estoy hablando de Pampita y 'puff' vamos a la tanda.

Fontán: -(Le pide a un productor detrás de cámara que tome la palabra) que lo diga la producción, porque si no parece que... ¿Qué pasó?

-Hubo un problema técnico de sonido de ustedes y no se escuchaban- dijo luego un productor.

-No hay problemas técnicos en la tele. Alguien llamó..., dijo Casella.

