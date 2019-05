Maru Duffard: "Cuando terminé la cobertura me dio mucha angustia, pensé que esto no iba a volver a pasar"

TN y El Trece María Eugenia Duffard fue hostigada por los militantes K durante el acto de Cristina Kirchner en La Rural de Palermo donde presentó su libro "Sinceramente".

La periodista recibió insultos y cánticos agresivos ante cada salida al aire mientras intentaba cubrir periodísticamente el evento.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Duffard quien explicó cómo se sintió anoche durante la cobertura en La Rural en medio de los enardecidos militantes K.

"Lo que pasó ayer me da mucha pena. En el momento sentí que me tenía que concentrar y que lo único que no tenía que hacer era cortar el móvil e irme del lugar o dejar de decir lo que quería decir. Ese era el objetivo de ese grupo de personas que estaba ahí, que en ese momento pensé que era más chico y después viéndolo me di cuenta que era un montón de gente, que me gritaron desde: vos sos la dictadura, que era la responsable del hambre en la Argentina y pasando por caradura, hija de pu.., mentirosa, nefasta. De todo", comentó la periodista. , comentó la periodista.







"Miedo no sentí, sí mucha bronca y cuando terminé todo me dio mucha angustia porque hace bastante que no me pasaba esto y pensé que no iba a volver a pasar. De hecho el discurso de Cristina y su temple venía de otro modo. Lo que sentí fue que me odiaban, literal, un odio irracional, que no me querían ahí por no pensar como ellos".





"Sentí que si el kirchnerismo gana en 2019 todo el que no piense igual se tiene que ir o yo por ejemplo tengo que dejar de ejercer el periodismo o no hacerlo en el Grupo Clarín. Nada, ya pasó, pero lamento que haya pasado esto. Me llamó gente de La Càmpora, gente del entorno a Cristina para decirme que lamentaban lo que había ocurrido. Pero bueno, me parece que es el resultado de una forma de construcción de poder y un discurso que se cultivó durante muchos años y que ahora decir que eso no va más es difícil y lleva tiempo", amplió Maru.





Y cerró: "El laburo nuestro tiene que ser seguir tratando de buscar ese espacio de debate político pero con respeto".





