Maru Botana recordó a su hijo Facundo y casi se quiebra en vivo

Este jueves por la mañana, el ciclo Cocinando para vos tuvo un comienzo distinto. Un 21 de septiembre, pero del 2008, Facundo, el sexto hijo de la conductora, fallecía de muerte súbita a los seis meses de vida.

"Les quiero contar algo muy especial. No los quiero entristecer pero lo quiero decir, antes que nada", arrancó Maru con la emoción a flor de piel. "Hoy para mí es un día muy especial. Hace nueve años falleció mi hijo Facu y quiero decirles que es la primera vez que estoy en vivo. La primera vez que trabajo este día. Por eso les agradezco a todos los que me dieron las fuerzas para hacerlo. Siempre me escapo estas fechas".

Y agregó: "Lo más lindo es que se ve que siento mucho amor acá y por eso estoy. Un beso enorme para todos. Siempre aprendí que la alegría y la tristeza van de la mano así que feliz día de la primavera y a empezar este programa", concluyó, a punto de llorar.

Le mandamos un beso a Maru.

