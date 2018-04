Maru Botana, luego de que la criticaran por manifestarse en contra del aborto: "¡Cómo no apostar a la vida!"

Maru Botana fue duramente cuestionada tras haberse expresado en contra de la ley por la despenalizaci贸n del aborto y aprovech贸 Instagram para hacer su descargo ue duramente cuestionada tras haberse expresado en contra de la ley por la despenalizaci贸n del aborto y aprovech贸para hacer su descargo

A continuaci贸n, la carta completa:

"隆C贸mo no apostar a la vida! Es inmenso el dolor de la muerte, el vac铆o total, un precipicio. Me aterra de solo pensarlo. Obvio que es muy delicada la situaci贸n en que uno se encuentre. Pero yo apuesto a la vida todos los d铆as porque la perdida de un hijo es un dolor que no pod茅s soportar", arranca Maru.

Y sigue: "Yo quiero que respetemos las ideas de cada uno, nos escuchemos y podamos hablar de este tema. Apostemos m谩s a la familia y a trabajar para cuidar vidas". Luego, volvi贸 a referirse al fallecimiento de su hijo Facundo: "Yo pase por el dolor m谩s grande que puede tener una madre, un dolor que te atraviesa por todo tu cuerpo y te deja su marca para toda la vida. En ese momento ten铆a seis hijos, mi sue帽o hecho realidad. De repente pas贸 lo de Facu y fue como que me clavaran un pu帽al en el coraz贸n. Al d铆a de hoy me pregunto, '驴por qu茅?'".

"Todav铆a hoy no puedo creer c贸mo pude seguir, c贸mo pude seguir educando a todos esos chiquitos que no entend铆an c贸mo su hermanito se hab铆a ido para nunca volver. Fue muy dif铆cil, pero gracias a Dios, y al amor que nos tenemos, lo logramos. Y apostamos a la vida nuevamente con mucho miedo, pero con mucho amor. La vida nos regalo dos bombones que nos ense帽aron a volver a creer", continu贸.

"Yo creo que todos nosotros tenemos que volver a creer en nosotros, a confiar, a respetarnos, a valorarnos a escucharnos y a hacer un cambio. No s茅 si pueda expresarles lo que siento, porque la realidad es que dolores como este son inimaginables, pero s铆 decirles que sin dudarlo apuesto a la vida y trabaj茅 y eduqu茅 a mis hijos para que no tengan miedo y crezcan felices. Yo abrazo la vida todos los d铆as", concluy贸 Maru Botana.