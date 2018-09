Maru Botana sobre la grieta entre los argentinos: "Â¡Terminemos con los paÃ±uelos verdes y celestes!"

Maru Botana se volcó a se volcó a Instagram con un extenso texto hablando de la división que existe entre los argentinos y cuestionó la agresividad social instalada producto un accidente que sufrió uno de sus perritos.





"Que mezcla de tristeza y agradecimiento!!! Qué nos pasa argentinos que estamos tan agresivos que no nos respetamos. Que todo es una guerra. Por qué no nos unimos y tratamos de que todo salga para adelante!. Argentina era un país donde la calidad humana era lo que sobresalía! Hoy es tan difícil vivir! Antes la TV educaba, hoy sino criticas, te reís del otro o peleas no existís!!!", expresó la cocinera.

"Hoy nos tenemos que callar para que todo pase y bancarte cualquier cosa!!! Ayer mientras estaba en Masticar, atropellaron a uno de mis perritos y lo dejaron tirado a una cuadra de mi casa, qué clase de ser humano puede hacer eso, seguir de largo! Los que tienen animalitos saben lo que significan para una familia También agradezco el cariño y las fuerzas de tantos que buscamos algo diferente , que me llenan de amor y que me hace tanto bien", agregó.



Maru Botana, luego de que la criticaran por manifestarse en contra del aborto:

"Terminemos con los pañuelos verdes y celestes!!! Luchemos por la vida!!! Por una Argentina diferente , donde seamos humanos con corazón y donde la mujer tenga el papel importante que debe ocupar en la sociedad!!! Yo quiero una argentina con mujeres sonrientes con mucha vida, luchadoras y formadoras de hermosas familias!!! Quiero que seamos mas unidos!!! Y no tengo miedo de nada solo de un país que está decayendo, un país sin valores, un país del cual hoy me iría", profundizó. profundizó.





Y comentó: "Quiero un país con mas educación , con gobernantes que no nos roben , que se pongan los pantalones y que sean leales a su país y su gente, quiero poder creer.Hoy sigo levantando los brazos y agradeciendo a la vida todo lo que me dio que no es nada fácil pero tengo fuerzas y corazón para luchar y seguir adelante. Desde muy chica soñé con una familia, con muchos hijos porque desde chiquita soñaba con tener bebes y educarlos y cuidarlos , y lo pude hacer , no fácilmente porque nada me es fácil. Pero sin embargo no baje los brazos y seguí!".





Y cerró: "Soy una persona con mucha garra y mucho corazón! Me encantaría como a muchos que nuestro país salga adelante, que mis hijo puedan desarrollarse acá y no tener que irse y creo desde nosotros lo podemos arreglar. Perdón a todos los que molesto y gracias infinitas al amor de tantos".