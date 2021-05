Maru Botana habló del video viral chupando hielo: "Soy re naturaleza y me copó"

Maru Botana subió una historia a Instagram chupando hielo el fin de semana que recibió algunos fuertes comentarios y se volvió tendencia en Twitter.

La cocinera se grabó en un complejo en Mendoza y sus fans no pudieron evitar comentar el contenido del video.

Las imágenes se viralizaron y este lunes la chef habló en "Intrusos", América, sobre la repercusión que tuvo su acción con el hielo.

"Me copé chupando el hielo. Me encantó, estaba disfrutando un montón. De repente los chicos que me ayudan en redes me llaman y me dicen que estaba en todos lados el video", precisó Maru.

"Explotaron las redes. Hoy me levanté y lo volví a poner. Me parece buenísimo que nos reíamos en este momento que estamos pasando", agregó con onda.

"Mi marido ni se entera si no le cuento, cero redes. Y mis hijos nada, los chicos no me están controlando. Me divierto, nunca imaginé que iba a pasar esto", explicó.

Y cerró: "Soy re naturaleza y me copó ver el hielo. Me pareció llamativo porque no se derretía. Lo disfruté. Me copa mucho la montaña y el aire libre".