Maru Botana habló de la millonaria multa por no hacer la cuarentena en un hotel

"Me duele que me pasen estas cosas porque soy una persona honesta", reconoció la cocinera por la fuerte sanción económica que recibió.

El gobierno de Axel Kicillof le labró un acta a la reconocida chef Maru Botana para notificarle que deberá pagar un total de 4.300.000 pesos por incumplir el protocolo de confinamiento vigente.

Además, según se informó en TN, se espera que en las próximas horas sea denunciada penalmente por "atentado a la salud pública", que corresponde a un delito federal.

Desde el 1 de julio, la Provincia impuso una nueva ley que obliga a los ciudadanos bonaerenses que regresen al país desde el exterior a aislarse por cuatro días en un hotel, para luego pasar los tres días restantes en sus respectivos hogares y cumplir así la semana de confinamiento.

Los gastos del hospedaje, así como también de la comida y el traslado, corren por cuenta de los viajeros. Dicha ley solo alcanza a aquellos que se tomaron un avión y abandonaron la Argentina luego del 1 de julio. Justamente, ese es el caso de Botana y su familia, quienes tenían programada su vuelta para el 7 de agosto, aunque su vuelo se suspendió por las restricciones.

Recordemos que ras pasar tres días varados en un castillo en Lyon, Francia, Maru y su familia pudieron reprogramar el pasaje y regresaron al país. En el aeropuerto, no fueron notificados respecto de la ley provincial, que estaba vigente desde hacía más de un mes, y se trasladaron hacia su casa.

Desde entonces, la cocinera comenzó a subir videos a sus redes sociales, mientras cocinaba y hacía ejercicios en su vivienda, sin percatarse de que estaba infringiendo la ley. De esta manera, la Provincia tomó conocimiento de la situación y la multaron.

“Llegamos a Ezeiza con todo lo que hay que hacer, porque te piden un montón de cosas en cada lugar que vas. Cuando hicimos migraciones éramos diez personas y teníamos la declaración jurada de nuestro domicilio. Nosotros figuramos ahí como trabajadores esenciales. Pusimos que hacíamos la cuarentena acá y nadie nos dijo absolutamente nada. Después hicimos el examen de antígenos, esperamos el resultado. Y en ningún momento nadie nos dijo que nos teníamos que ir a un hotel”, comenzó diciendo Maru en su descargo en diálogo con Carolina Amoroso y Nicolás Wiñazki para TN Central.

“La verdad es que después llegamos acá, a casa, nos vinieron a visitar y nos dijeron el tema de que nosotros tendríamos que haber estado en un hotel. Les dijimos esto, que nadie nos había dicho nada. Entonces nos dijeron que hiciéramos un descargo y lo hicimos”, remarcó.

“Primero que no siento que hayamos hecho nada malo, estoy haciendo la cuarentena en mi casa con toda mi familia. Los chicos (están) con el colegio, que estuvieron un año y medio sin clase. Y por otro lado no entiendo por qué tanta culpa con el tema del hotel. O sea, la verdad que me parece mucho más seguro estar en tu casa con tu gente y no estar circulando en un hotel...”, fundamentó la cocinera.

Y amplió: “¿Cómo me van a clavar una multa por esto del hotel? La verdad que no lo puedo creer”. Y, sobre el importe que debería pagar en carácter de multa, agregó: “A mí todavía no me llegó, por eso no quise hablar antes. Pero quería aclarar que estoy angustiada y me costó salir porque no hice nada malo. No es que yo sabía que tenía que ir y me escapé. Llenamos todo, tengo la declaración jurada. Y la verdad es que te sentís mal cuando te pasan estas cosas”.

"Hoy las leyes con el tema de los viajes está cambiando un montón. Yo volvía de viaje y la verdad es que no estaba leyendo las noticias. Lo que más me importaba era llegar, que los chicos empezaran las clases y yo mi trabajo. No me detuve a pensar que me tenía que ir a un hotel. Cuando esperamos los resultados (de los análisis) dijimos: ‘Bueno, ahora alguien nos va a decir qué tenemos que hacer’. Y nos dijeron: ‘Tienen que irse a su dirección a hacer la cuarentena y en siete días se tienen que hacer el test’. Nunca pensamos que estábamos haciendo algo mal”, cuestionó Botana.

Y cerró: “Siempre cumplí y cumplo con todo. Me duele que me pasen estas cosas porque soy una persona honesta. Me parece una locura”.