Martita sobre los prejuicios que enfrentó por ser hija de Ricardo Fort: “No entendían cómo nacimos”

Martita Fort estuvo este jueves en "LAM" (El Trece) y contó los prejuicios que sufrió por ser hija de Ricardo Fort y recordó que sus amigos le llegaron a preguntar si no era adoptada.

En el mano a mano con Ángel de Brito, Martita se refirió a las explicaciones que tuvo que dar en la escuela a sus amigos por haber nacido de un vientre subrogado.

La joven aclaró que Ricardo “desde el momento uno nos contó cómo nacimos. Siempre lo tuvimos normalizado. Ya en el momento decirlo públicamente con los compañeros de colegio era un poco raro.”

“No entendían cómo nacimos y nos preguntaban si no éramos adoptados. Pero después hubo varios conocidos que lo fueron haciendo así que ahora ya no tengo que explicar eso”, remarcó.

Luego, Martita reflexionó sobre la persona del vientre subrogado para su nacimiento: “A mí no me surgía ninguna duda, pero varios me preguntaban si me daba curiosidad conocer al subrogado, pero para mí no. Ya lo dije antes, para mí papá hay uno y el resto no me interesa. Están Gustavo y Marisa que son los que se ocupan, pero después, no”.

“A mi hermano puede ser que le surja un poco de curiosidad, pero para mí no hace falta tener el ovario o la panza para significar algo para mí”, finalizó Martita.

