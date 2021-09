Martita Fort reveló qué es lo que más detesta de ser millonaria

Martita y Felipe, los hijos de Ricardo Fort, son herederos de una gran fortuna. Sin embargo, gracias al cuidado de su padrino, Gustavo Martínez, intentan llevar una vida con los pies sobre la tierra y sin excesos.

En un vivo en Instagram, Martita sorprendió al hablar de la posición excelente posición económica en la que se encuentra por ser heredera del "imperio Fort".

"No me gusta ser así... una persona ostentosa. Yo me siento feliz con lo que puedo conseguir y cómo estoy. Nada más", afirmó la joven al ser consultada por un seguidores sobre qué se sentía ser millonaria.

"La verdad es que me genera mucha incomodidad cuando voy a programas o me hacen notas y me dicen: '¿Cuánto gastás?','¿Qué se siente ser millonaria?','¿Qué gastos exuberantes hacés?'. No sé...", agregó.

Por último, alguien le preguntó qué rumbo cree que tomará su vida en el futuro. "Todavía puedo decidir qué carrera o qué imagen mía quiero transmitir en un futuro. No sé todavía", sentenció.