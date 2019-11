Martita Fort presentó a su padre en Instagram en el día que cumpliría 51 años

Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013. Tenía, tan solo, 45 años. Dos hijos, Felipe y Martita, y una vida que transitaba por su mayor anhelo: la fama.

Hoy, el empresario del emporio Fort cumpliría 51 años. Su imagen se fue agigantando a lo largo de estos 6 años y su paso por el mundo de la farándula parece haber dejado una importante huella.

Su hija, Martita, escribió un posteo en la red social Instagram donde cuenta cómo era el chocolatero en la intimidad, muy distinto al que conocieron en la televisión.

LEER TAMBIÉN: La nueva vida del ex de Ricardo Fort

"Me gustaría presentarles a un hombre que todos conocieron: Ricardo Fort, mi padre. Si, digo presentárselos porque hoy mi papá cumpliría años y mi papá y el Ricardo de la Tele no eran la misma persona para mi. Cómo también me gustaría que me cuenten quien era él para ustedes que lo miraban en su lugar preferido, la tele", describió la joven de 15 años.

Y agregó: "Artista era siempre, tanto en la tele como en casa frente a su compu pensando cosas para hacer o cantando en su piano. A veces le gritaba como un loco a la tv respondiéndole a alguien que hablaba de él. Eso era Artista y pasional, espero poder haber heredado de él su pasión y su creatividad. Espero encontrar mi lugar en la vida como lo hizo él. Y este es el único homenaje válido, celebrar su nacimiento, porque gracias a él yo llegue a este mundo y estoy rodeada de los afectos que él se aseguro que yo tuviera".

TE PUEDE INTERESAR: La cirugía estética que quiere hacerse Martita Fort