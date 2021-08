Martita Fort, picante contra Virginia Gallardo: "Le escribí después de Intrusos, pero..."

Martita Fort habló hace unos días de la decisión de Virginia Gallardo de no formar parte de la serie que se está gestando sobre la vida del fallecido Ricardo Fort.

En "Intrusos", América, la panelista explicó por qué no quiere aparecer en la serie del chocolatero, quien fue su pareja, y que falleció en noviembre de 2013.

"Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona", indicó Virginia. "¿De qué voy a tener miedo? Esto era real, más allá de lo que la gente pueda opinar. Las cosas que yo he hecho para cuidarlo. Yo estoy acá, no necesito que muestren nada que me dejen bien parada. Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires", argumentó.

Desde entonces se generó un gran conflicto y hasta en las últimas horas, Eduardo Fort se refirió a Virginia como "la empleada" de su hermano y ella le respondió en "Intrusos" con una fuerte acusación. "La interesada empleada dijo que no a este negocio, pero el hermano ausente fue el primero en ver el negocio, dar su testimonio y abrir la fábrica para que vayan", dijo Gallardo.

Y además, Martita Fort respondió algunas preguntas de sus fans y aprovechó para tirarle un palito a la ex de su padre. "¿Bloqueaste de tus redes a Virginia? ¿O pensas que se puede recomponer la relación que tenían?", le consultó una seguidora de Instagram a Martita. Y ella respondió durísima: "Yo no tengo nada en contra de ella. De hecho le escribí después de Intrusos para aclarar esto, pero se ve que estuvo muy ocupada para contestarme".

LEER MÁS Felipe Fort también dio su veredicto sobre la baja de Virginia Gallardo a la serie de Ricardo