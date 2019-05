Martita Fort: "Me gustaría ser conocida como mi papá, lo admiraba mucho"

En todo momento, la joven sostuvo que desea tener una carrera parecida a la de su padre. "La verdad que me gustaría ser conocida como mi papá. Lo admiraba mucho", le contestó a la prensa.

"La apreciación por el público, la gente, como su personalidad", añadió sobre su futuro en el medio y sobre la huella que dejó su fallecido padre. De todos modos, Martita afirmó que quiere hacerse famosa por un logro propio y no por ser hija dé: "Yo sueño ser conocida por un logro propio".





Según declaró, la fiesta llevó un año de preparación y su mayor anhelo fue que esté su abuela pero no pudo asistir por un problema de salud: "Me hubiese gustado que pudiera venir mi abuela pero no pudo, fuera de eso está la gente que quiero".