Martita Fort contó su verdad sobre Virginia Gallardo

Un verdadero escándalo se desató en torno a la serie sobre la vida de Ricardo Fort. Todo se generó tras el anuncio de Virginia Gallardo, que decidió no participar de la biopic y preservar los detalles de su historia de amor con el empresario. Ahora, Martita Fort habló sobre la salida de la panelista de Intrusos.

"Hay muchas personas que llamaron (para sumarse a la serie) pero no puedo decir todavía... La gente que tiene que estar va a estar", exclamó la joven en una nota con Los ángeles de la mañana. De todos modos, advirtió que no quiere generar ninguna rivalidad con Galalrdo. "Y con esto no le estoy tirando ningún hate (odio) a Virginia", agregó.

Martita reveló que la panelista nunca le informó que no iba a participar de la biopic. "Nunca me avisó que no quería estar. Directamente cuando se la mandó a llamar dijo que no y nunca más se comunicó. Yo pensaba que iba a estar porque (ella es) ejemplar, tiene que estar sí o sí pero dijo que no, a nadie le avisó y me pareció raro que lo haga público", sostuvo.

La hija del chocolatero indicó que no volvió a hablarse con Gallardo. "Ahora perdí el contacto. Le mandé un mensaje después de Intrusos para aclarar las cosas, para decirle que yo no tengo nada contra ella, solo que me sorprendió las cosas que se dijeron y no recibí respuesta", mencionó.

La cronista de LAM le dijo a Martita que la ex vedette va a ser conductora de un especial sobre la vida de Ricardo Fort en América. "Bueno, suerte con eso... tenía entendido otra cosa, pero está bien, que haga lo que quiera. Yo honestamente no quiero seguir más el bardo. Se fue muy lejos. Hace un tiempo teníamos una relación muy linda y ahora se apagó por todo esto", añadió.

La hija del empresario afirmó que quiere dar por finalizado el tema. "Quiero cerrar el tema acá. Perdí la relación con ella, que siga por su lado si se quiere diferenciar de mi familia y si no que siga hablando, pero espero que con este tema no, porque quiero realizar la serie tranquila", sentenció.