Martita Fort, acusación y escrache por pedofilia en las redes

Martita Fort, la hija de 15 años de Ricardo, dio un ejemplo de pedofilia y el grooming e hizo una impactante acusación que estuvo acompañada por un escrache y una crítica hacia la prensa.

“La semana pasada me llegó una foto de los genitales de un tipo al que, obvio, no le hablo ni lo sigo. Hice la denuncia en Instagram, a lo que me respondieron que no iba en contra de las normas de la plataforma”, escribió.

“El 81% de mis seguidores son mujeres. En esta encuesta respondieron todos, sin distinguir géneros, y el 61% respondieron que también les pasó”, agregó.

Y luego enfatizó: “¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que envían este tipo de imágenes? No solo a mí, incluso chic@s menores que yo me respondieron contándome que también les había pasado. Que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram”.

Martita buscó el perfil del hombre que le envió esa foto y decidió escrachar algunas de sus cuentas en distintas redes sociales.

“Mi granito de arena desde esta cuenta será de ahora en más escracharlos con nombre y apellido para evitar que jodan a alguien más”, se empoderó.

Por último, la joven de 15 años disparó contra los medios por haberla sexualizado días atrás cuando compartió una fotografía en la que posa en traje de baño. “Lo peor es desde dónde se alimentan estas cosas. Vi muchos títulos sobre una foto que subí ‘posando en sensual bikini blanca’ (textual), pero esto –que sí es importante y ayudaría a muchas chicas, cero”, sentenció Marta.

