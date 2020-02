Martina Soto Pose ante la reaparición de Pettinato: "Es un abusador y acosador"

Hacía rato que Roberto Pettinato no daba notas. El conductor se había ido de viaje a probar suerte a Estados Unidos en medio del escándalo en el que varias ex compañeras de trabajo lo denunciaron por acoso y violencia laboral.

Con nueva novia de la mano, Lucía, el conductor enfrentó la semana pasada las cámaras de “Intrusos”, América, que lo encontró a la salida del teatro y se animó a contestarle algunas preguntas.

“Estoy yendo y viniendo, no estoy mucho en el país”, reveló Roberto por su actualidad. Sobre un posible regreso a la televisión fue contundente: “El sueño terminó, no tengo ganas. En la radio sí”, dijo.

“¿Te fuiste con bronca del medio?”, le preguntó el notero y Pettinato aseguró: “No habló de esos temas, pasaron dos años y medio y ya cumplí todas las condenas”.

Pettinato reapareció luego de alejarse de los medios tras las acusaciones de acoso sexual por parte de distintas famosas como Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Josefina Pouso y Martina Soto Pose.

Por tal motivo, fue Martina quien se mostró muy molesta en Twitter por las declaraciones de Pettinato: “Ay chicxs, no... Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el mic y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la bocha, diría Ivo”, lanzó la periodista.

Ante esto, en el programa "Intrusos" donde Pettinato rompió el silencio, Martina dio una nota más extensa.

"Ver que a este tipo le vuelven a dar aire y que bromea con cosas que para mí y para otras chicas fueron muy dolorosas y lo siguen siendo... Esto no pasó hace dos años y medio. Él es lo que es y es un tipo que es un abusador, un acosador. ¿Y te dicen por qué no lo denunciaste? Porque uno estaba en un lugar de poder muy inferior y no es grato para mi reconocer que fui débil, vulnerable, que no enfrenté bien la situación", dijo Martina en la entrevista.

"Él es lo toma con humor. Él no es un personaje excéntrico, es una mala persona, y no me gusta decir que es un enfermo porque es un hijo sano del patriarcado que si se manejó así fue porque hubo un círculo de personas que se lo permitían", añadió.

Y finalizó: "Existe la posibilidad de que yo me lo cruce laburando en algún lugar y eso me da un pánico. Pero tal vez es necesario juntar fuerzas y denunciarlo. Los tiempo de la Justicia se dilatan un montón y las condenas judiciales son arbitrarias. Entonces, la condena social es más efectiva y por eso es importante que se recuerde de lo que estamos hablando: de un tipo que laburaba con mujeres y las trataba como basuras, las maltrataba y las acosaba. Un mundo perfecto fue mi peor momento profesional por este tipo".

El momento del abuso

En 2011, Martina Soto Pose se convirtió en la primera notera mujer de la historia de "Caiga quien caiga". Lejos de querer ser conocida como "la rubia de CQC" a siete años de su "salto a la fama", reveló las tremendas experiencias de acoso que le tocó vivir en el medio y que la alejaron de la televisión.

"Empecé a trabajar en televisión un poco antes (de CQC), en Un mundo perfecto, con (Roberto) Pettinato, y ya no hace falta que diga mucho más. Fue un debut tremendo", dijo Martina al hablar sobre su carrera en una nota con La Nación.

Y agregó: "Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: 'Bueno, esto es así'. Un horror. Hice el programa en vivo y después vino el productor ejecutivo y me preguntó: '¿Todo bien?' Le conté y se quería matar. Me pidió disculpas y me dijo que Pettinato era siempre así".