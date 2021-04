Martina Soto Pose: "Pettinato nunca se arrepintió de nada y no termina de ser consciente del daño que hizo"

Martina Soto Pose regresa a la televisión. Desde el próximo lunes, la periodista integrará el staff del nuevo programa de Mariana Fabbiani, "Lo de Mariana", que se emitirá por El Trece a las 11:30.

Y en un un adelanto de la entrevista con PrimiciasYa.com que se compartirá más adelante, Martina contó cuáles son sus sensaciones con este nuevo proyecto tras estar mucho tiempo alejada de la pantalla chica: "Estoy muy contenta, me entusiasma mucho volver a la tele pero desde otro lugar y no tan central. En las últimas experiencias me había quemado un poco con las presiones y las exigencias televisivas que ya conocemos todos como son. Acá vamos acompañar a Mariana que es una mina laburante y de tanto oficio de tantos años que para mí es un placer".

Sobre la competencia con Florencia Peña, señaló: "Ese horario de la mañana en mi caos es nuevo porque casi siempre trabajé en Telefe en el noticiero a la noche y después en la Televisión Pública fue a la tarde, y mi experiencia en televisión a la mañana es muy chiquitita ya que en Telefe estuve un mes nada más y siempre de noche después. Es un horario distinto y con otra vibra, con otro ritmo. Y claro también hay una competencia importante. Nuestra competencia importante es el programa de Flor y vamos a ver cómo funciona ahí con dos mujeres muy fuertes en la franja, eso está bueno".

Sobre el espacio que ha ganado la mujer en este último tiempo en la televisión, Soto Pose dio una dura opinión: "Yo todavía siento que a la mujer en la televisión se le da un lugar muy en base a la imagen, lo veo en los noticieros donde de repente la conductora si es un minón, tiene un lomo infernal y el conductor no tiene los abdominales marcados. En ese sentido siento que todavía nos dan un lugar un poco de "adorno", aunque me parece muy fuerte decirlo así, un poco demasiado basado en la estética. Y eso no me pasa con Mariana, la gente que la ve a ella la sigue por lo que es ella más allá de la cáscara. Más allá que es una mujer hermosa, una mujer muy fresca, una capitana muy segura del barco. Es muy cálida y en ese sentido estoy muy tranquila y entusiasmada por trabajar con ella".

"Igual no me parece que sea un problema de las conductoras o de los personajes femeninos que ocupan ese lugar en la conducción. No quiero cargar contra colegas, pero sí más contra quienes cranean este estilo. Tampoco es en contra pero sí a veces cuestiono a las personas que arman las grillas de los canales de noticias a diferencia de los canales de aire que tampoco la ves tan reflejada como en el cable. Pero me parece eso, que sigue siendo un medio muy acotado si no estás dentro de ciertos parámetros y eso es lo que me pasó a mi la última vez donde me cansé de la tele. Si bien han cambiado mucho las cosas ahora, pero me cansé de lidear con eso, voy a ser la conductora de un noticiero pero siempre voy a estar un poquitito más devaluada que tu compañero varón. A menos que tuvieras lomazo, que mostraras escote y las piernas. Por suerte eso está pensando a cambiar un poco", remarcó la periodista.

Sobre lo que fue experiencia en los noticieros de Telefe, aclaró: "En Telefe Noticias tuve la mejor experiencia y guardo el mejor recuerdo sobre todo de Rodolfo Barili y de todos mis compañeros". Y luego recordó: "Yo a esto lo sufrí mucho antes, ya lo he contado, fue cuando trabajé con Roberto Pettinato. Fue un horror lo que viví. No solamente por él sino por toda una estructura que permitía esos manejos. Me parece que hoy está mucho más definido lo blanco y lo negro, antes había más espacios para los grises. Igual a veces está difícil seguir otros caminos. Tengo esperanzas de que esto cambie sobre todo para las colegas que vienen más adelante para que no pasen por lo mismo que pasó uno. Ojalá las chicas de ahora no tengan que fumarse un Pettinato y ni nadie para crecer en la profesión".

"Muchas veces me preguntan 'Por qué no dijiste nada en su momento', y que se yo a veces necesitas el trabajo o si decís algo te cerrás una puerta. También pasa que se lo dijiste a tu jefe o compañeros de trabajo y tampoco pasó nada en ese momento. Es difícil y todas las que pasamos por esto fue para marcar el camino de ya no más, basta de esto", indicó.

En el año 2018, Soto Pose había relatado una de las situaciones que vivió con Roberto Pettinato mientras trabajaba con él en "Un Mundo Perfecto": “Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: 'Bueno, esto es así'. Un horror”.

Ahora, al ser consultada sobre si después de haber hecho pública la denuncia por abuso tuvo la oportunidad de hablarlo con él, dijo: "Nunca más me lo cruce a Pettinato y ni hablé. Y tampoco nunca hizo un mea culpa. Cuando saltan estas cosas de los tipos, pocas veces sucede que hagan un mea culpa. Igual es un poco hipócrita me da la sensación pero para la opinión pública como que recogen un poco el guante y se arrepienten. Pero Pettinato nunca se arrepintió de nada, y no termina de ser consciente del daño que hizo. Tampoco quiero vivir hablando de él porque me googleo y lo primero que sale es una foto de él, y eso es una cosa odiosa", cerró.

