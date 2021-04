Martina Soto Pose, feliz por su vuelta a la Tv con Mariana Fabbiani: "Lo que más me entusiasma es..."

Martina Soto Pose regresa a la televisión. Desde el próximo lunes, la periodista integrará el staff del nuevo programa de Mariana Fabbiani, "Lo de Mariana", que se emitirá por El Trece a las 11:30.

Y en una entrevista con PrimiciasYa.com, Martina contó cuáles son sus sensaciones con este nuevo proyecto tras estar mucho tiempo alejada de la pantalla chica: "Estoy muy contenta, me entusiasma mucho volver a la tele pero desde otro lugar y no tan central. En las últimas experiencias me había quemado un poco con las presiones y las exigencias televisivas que ya conocemos todos como son. Acá vamos acompañar a Mariana que es una mina laburante y de tanto oficio de tantos años que para mí es un placer".

Sobre la competencia con Florencia Peña, señaló: "Ese horario de la mañana en mi caos es nuevo porque casi siempre trabajé en Telefe en el noticiero a la noche y después en la Televisión Pública fue a la tarde, y mi experiencia en televisión a la mañana es muy chiquitita ya que en Telefe estuve un mes nada más y siempre de noche después. Es un horario distinto y con otra vibra, con otro ritmo. Y claro también hay una competencia importante. Nuestra competencia importante es el programa de Flor y vamos a ver cómo funciona ahí con dos mujeres muy fuertes en la franja, eso está bueno".

LEER MÁS Jimena Barón se refirió al noviazgo de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Ella..."

Martina Soto Pose formará parte del staff en su rol como locutora pero no descarta aportar algunos condimentos en "Lo de Mariana": "Es lo que más me entusiasma y es lo que más ansiedad me da ya que voy a estar como la locutora del programa. Mi primera experiencia en televisión fue con Roberto Pettinato y fue como locutora de piso, en ese momento me habían convocado para reemplazar a la locutora de él, Marcela Godoy, eso fue antes de CQC y fue mi primera experiencia y ahora de alguna manera me llaman para lo mismo".

"Es algo que me súper entusiasmó, me pareció divertido aunque soy consciente de que no estoy en el mismo lugar. Es como un volver a empezar de otra manera, yo sé que no me voy aguantar y voy a querer meter chuchara todo el tiempo, y no creo que me aguante sentadita en la silla a un costado todo el programa. Seguramente estaré interviniendo y metiéndome con los chicos, pero mi rol es estrictamente de locutora. Es un oficio que amo y que me permitió ejercerme con más libertad que el de periodista", remarcó.

Por último, sobre tu vuelta a la pantalla chica después de mucho tiempo, Martina destacó: "La tele me gusta, así como también me estresa, me cansa y me quemé en su momento, pero también me doy cuenta que tiene una adrenalina que me encanta y que quiero volver a disfrutar pero desde este lugar, acompañando a la capitana que es Mariana. Es lo que más me entusiasma".

LEER MÁS Martina Soto Pose: "Pettinato nunca se arrepintió de nada y no termina de ser consciente del daño que hizo"