Martina Soto Pose definió a Mariana Fabbiani como compañera

Martina Soto Pose decidió dedicarle unas palabras de agradecimiento a su compañera de programa, Mariana Fabbiani. Lo hizo en su cuenta de Instagram donde publicó una foto con ella y agregó un comentario sobre su persona.

"La cabeza de equipo más PERSONA con la que he trabajado. Después de lidiar con tantos seres detestables, honestamente había perdido por completo mi fe en la humanidad televisiva. Pero sí. En la tele todavía hay personas generosas, respetuosas, positivas y compañeras. No son muchas. Pero están ahí", escribió Martina Soto Pose en su perfil oficial.

Martina Soto Pose volvió a la televisión en el programa de Mariana Fabbiani tras algunos años sin pisar la industria. El ciclo debutó en la pantalla del Trece el 11 de abril pasado y es una producción de Mandarina.

La primera experiencia en televisión de Martina Soto Pose fue en Un Mundo Perfecto que salió por América Tv y bajo la conducción de Roberto Pettinato.

Pero el gran salto a la fama lo dio cuando desembarcó en el clásico CQC como cronista. Luego estuvo en Diario de Medianoche y desde entonces trabajó en radio donde actualmente continúa en Rock & Pop.

La denuncia de Martina Soto Pose a Roberto Pettinato

De la experiencia en Un Mundo Perfecto, Martina Soto Pose hizo público un acoso que recibió por parte del conductor, Roberto Pettinato.

Durante el 2020 publicó en su cuenta de Twitter ante la información sobre el regreso de Pettinato a la radiofonía: "Es difícil ver que a este tipo le vuelven a dar aire y que bromea con cosas que para nosotras siguen siendo muy dolorosas. No es algo que solo pasó hace dos años y medio, él es lo que es: un abusador y un acosador".

Y detalló: "Mi primer programa en televisión fue Un Mundo perfecto y antes de salir al aire, él me llevó tras bambalinas y me encajó un chupón. 'Esto es así', me dijo. Yo tenía 23 años".