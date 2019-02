Martina Scigliano blanqueó su noviazgo con Rodrigo Noya: "Sí, estamos juntos y disfrutando"

están juntos, ya no hay más misterio.

Luego de aquellas fotos de los dos en las playas marplatenses que motivó el furioso descargo de Sofía Sorrenti en las redes sociales, madre de Bautista, hijo que tuvo con el actor, ambos ahora sí están viviendo algo más que una amistad.

Y sobre cómo están las cosas entre Noya y su ex mujer tras el escándalo, Martina explicó: "En ese tema trato de no involucrarme, es un tema de ellos como sensible".





"No me meto, pero sí igualmente está todo mucho más tranquilo y Rodri el lunes fue a ver al nene a Capital Federal. Está todo mucho más calmo", cerró.