Martina, la ganadora de "Pasapalabra": "Mi familia siempre me insistió a que participe"

Hace dos semanas, Martina Barraza quedó solamente a una palabra de ganar El Rosco, pero los nervios la traicionaron y no pudo llevarse el gran premio de "Pasapalabra". Más allá de ese tropezón, la editora de 22 años ganó 10 programas de manera consecutiva y este miércoles finalmente tuvo revancha.

La campeona alcanzó 24 respuestas correctas y para llevarse el premio de $1.340.000 tenía que acertar una palabra que contenía zeta y cuya definición era: "Propenso a concebir sospechas o a tener desconfianza".

Después de decir "pasapalabra", la joven de Villa Celina creyó saber cuál era la respuesta. Por eso, cuando Iván de Pineda le repitió la definición, ella, sin dudas, lanzó "suspicaz".

"¡Sí! Hacía mucho que estábamos esperando esto, es increíble", la felicitó el conductor. "Aguante Racing, es todo lo que puedo decir. Tenía miedo de que la última no fuera", alcanzó a decir, totalmente emocionada, Martina. "Esta es la segunda vez que se llevan El Rosco", concluyó Iván, quien luego abrazó a la pequeña gran campeona.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Martina contó cómo vive este momento: "Estoy viviendo esto con muchísima alegría, iba con la expectativa de hacer una buena participación pero no de ganar semejante cifra".

Y luego indicó: "El dinero será para la familia. Soy editora de libro, estudié en la UBA y estoy trabajando en una editorial. La familia siempre me insistió a que participe, me anoté pensando en que nunca me iban a llamar y finalmente me llamaron".

Por último, manifestó: "No puedo creer lo que se generó, recibí miles de saludos a través de las redes y estoy agradecida a todos los medios que me llaman y hacen nota".

