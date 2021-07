Martín Seefeld y un momento emotivo en "Los Mammones": "Fue raro y fue hermoso lo que me pasó"

Martín Seefeld protagonizó un momento de mucha emoción en "Los Mammones" (América TV). El actor estuvo en el programa de Jey Mammon y sorprendió con una historia vinculada al atentado a la AMIA, que ocurrió en Buenos Aires el 18 de junio de 1994.

"Fue raro y fue hermoso lo que me pasó", comenzó diciendo el ex protagonista de "Los Simuladores". "El 17 de junio de 1994, mi amigo Fabián me invitó a ver la final de Brasi - Italia. Nos sentamos en el piso, estábamos viendo el partido y me dijo 'quiero ver el partido con vos solo'. De la nada, me agarró la cara y me dio un beso en la mejilla. Me soltó la cara, agarró la pizza y siguió comiendo", continuó.

Seefeld recuerda que esa noche fue maravillosa, pero no nunca imaginó lo que pasaría horas más tarde. "Nos despedimos a la 1 de la mañana del 18 de junio de 1994. Y, a las 9 de la mañana, cuando estaba yendo a trabajar, me llama la mujer de Fabián desesperada, me dice '¿no te enteraste?', '¿qué pasó?', le pregunté, 'volaron la AMIA' me respondió", narró.

En ese ese instante, el actor recibió la noticia más triste. "Y me dice 'Fabian estaba en la AMIA. A la madrugada murió su papá y estaba haciendo unos trámites'. Ella, que es católica, lo quiso acompañar, pero él le dijo 'no es un lugar para vos'. Se quedó en su casa y se salvó", agregó.

Por último, a 27 años del atentado, Seefeld remarcó que no puede entender cómo todavía la causa sigue sin resolverse. "Es vergonzoso que todavía no tengamos Justicia", sentenció, visiblemente movilizado.

