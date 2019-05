Martín Seefeld: "Macri está tratando de hacer lo mejor y me gustaría que sea reelecto"

Martín Seefeld se refirió a su relación con el presidente de Mauricio Macri, y opinó sobre la actualidad económica de la El actor y productorse refirió a su relación con el presidente de la Nación , y opinó sobre la actualidad económica de la Argentina





"El Presidente es una persona que está tratando de hacer lo mejor. Para salir del problema de verdad hay que vivir momentos duros, desgraciadamente. Las medidas que se tomaron no son simpáticas. Veo a un hombre intentando hacer las cosas bien y tratando de sacar a un país adelante. Con todo lo difícil que es, es una persona normal. Está haciendo un trabajo descomunal, él quiere de verdad que la Argentina vaya para adelante", dijo en una nota con la web de Radio Mitre.





Y agregó: "Lo hace con responsabilidad y con un enorme trabajo. Si no nos ponemos todos a laburar, él no lo va a sacar solo. El país ha tenido cambios estructurales muy importantes. Tenemos un país federal. Se están intentando poner las cosas en su lugar. En esto hay gente que le conviene y gente que no".





Consultado sobre la posibilidad de la reelección, Seefeld fue contundente: "Me gustaría que sea reelecto. No se arregla un país en cuatro años, ni tampoco quizás en ocho o en diez. Los momentos más duros han pasado. Se han nivelado cuentas que estaban muy atrasadas. Tenemos la posibilidad de empezar a crecer. Si no gana Macri, el gobierno que venga va a tener las mismas dificultades".