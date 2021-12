Martín Redrado ante los rumores de boda: "¡Parece que quieren que no hable de economía!"

El economista Martín Redrado desmintió rápidamente el rumor de casamiento con su pareja, Lulú Sanguinetti, instalado hoy durante la tarde del viernes.

"No es cierto que me caso. Por favor desmiéntanlo. Parece que hay gente que no quiere que hable de economía y se mete con temas personales para generar controversia", afirmó Martín Redrado en charla con Primiciasya.com.

La información había sido dada por el periodista Diego Estévez en el ciclo A la tarde que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América Tv.

"El hombre que se va a casar es el señor... Martín Redrado. Se va a casar, le propuso matrimonio y ella dijo que sí", afirmó el colega.

Cabe mencionar que Martín Redrado no habló nunca de su historia de amor con Lulú Sanguinetti y todo lo que se sabe es producto de información que brindó la prensa.

El romance parece haber tenido altos y bajos y las fotos de ambos en Estados Unidos durante el pasado enero generaron un fuerte revuelo porque provocaron el enojo de Luciana Salazar.