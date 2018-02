Martín Ortega, luego de los dichos de su mamá: "Suena rara la palabra 'gay'"

Días atrás, en la revista de La Nación, Evangelina Salazar se expresó acerca de la sexualidad de su hijo Martín.

"Él es gay. Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien. Toda la vida Martincito fue una delicia. Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. Él se analizó mucho tiempo, pero el psicólogo no me comentaba nada. A los veinte años ya me empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí. Hasta que un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia. Ahí entendí muchas cosas...", le contó Evangelina a la publicación.

Pero luego de aquellas declaraciones que la mujer realizó con todo el amor del mundo, Martín salió a hablar al respecto en las redes sociales.

"Suena rara la palabra "gay". Está muy bien que la use mi madre. Pero para la siguiente generación es un casillero. Solo aclaro que hablarlo en una nota fue una idea consensuada (creímos que para algunos, sumaría). Y que en mi familia es solo un tema más hace 20 años", reveló Ortega en Twitter.

Y aclaró, en otro post: "Me da mucha gracia que me digan: "No tiene nada de malo!" y "Que no te importe lo que diga la gente" o "Debe haber sido difícil". Obvio q no tiene nada de malo y mis dificultades no fueron nada en comparación a otros. Lo poco q me pasó, me enseño mucho".

