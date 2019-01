Martín Molteni, amigo de Emiliano Sala: "Estamos muy mal pero con mucha fe y esperanza"

"Para nosotros es un momento muy complicado, muy difícil, de mucha incertidumbre y también de mucha impotencia porque son pocas las cosas que podemos hacer desde acá. Igualmente siempre mantenemos la fe y la esperanza de que Emi está bien y va a volver pronto con nosotros", expresó Martín.

"A él lo conozco desde siempre, hicimos la escuela juntos y jugamos al fútbol en las divisiones inferiores de San Martín de Progreso. Es una historia de vida casi a la par", explicó conmovido.





Sobre las últimas novedades del rastreo de la avioneta, contó: "Estamos pendientes y en contacto con la hermana de Emiliano, Romina, que está en Cardiff. También con gente de la embajada, en contacto permanente sobre cómo se está resolviendo la búsqueda y esperamos que haya alguna señal positiva dentro de todo este desastre. Yo estoy en contacto con la familia, sus hermanos y padre. Estamos muy mal pero con mucha fe y esperanza".

Y sobre la filtración del audio, explicó: "Emi no tenía miedo a volar, lo hizo infinidad de veces y nunca manifestó miedo a volar. El audio entiendo que él se lo envió a un grupo privado y desde la familia se pidió por favor que no se difunda, lamentablemente no entiendo por qué se difundió. Es privado y no debió haber salido de allí".