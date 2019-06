Verónica Monti, novia del cantante Sergio Denis, fue aparentemente captada por las imágenes de un supermercado del barrio porteño de Belgrano en accionar de "mechera".





Embed







"Ella (Monti) me dijo que es inocente, que no tiene nada que ver. No hay ninguna notificación policial ni ninguna causa e imputación. Tampoco yo pude acceder a ningún video que la incrimine en algún hecho", explicó el letrado a este medio.





Y fundamentó: "En principio es presunción de inocencia: todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Hasta que no haya una causa o imputación donde pueda defenderla, para mí mi cliente es inocente. Ella me dijo que no tiene nada que ver".





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25