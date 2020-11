Martín Cirio desmintió el allanamiento y habló de una "carnicería" en su contra: "Me siguen dando"

En las últimas horas se conoció la noticia de que Martín Cirio, "La Faraona", había sido allanado en su domicilio por sus comentarios pedófilos en Twitter que se viralizaron.

Según informó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, la Justicia habría secuestrado 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento.

Cirio, no obstante, grabó un video y salió furioso desde Instagram a desmentir la información.

"A mí no me allanaron. Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo. Me siguen dando con algo que es mentira, que quieren disfrazar de verdad. Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar mientras ellos sí pueden decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras", indicó el instagramer.

Y apuntó: "Yo por ahora no puedo hablar, pero cuando hable y cuente todo lo que me está pasando... Están cometiendo delitos a lo loco, y estos misiles que me están tirando a mí, que no me voy a hacer el superado, por supuesto que me impactan, les van a volver a ustedes en forma de bomba atómica".

"Lo que están haciendo es criminal y con tal de tener un poco de cámara no les importa nada, son capaces de cualquier cosa, de cagarle la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo", explicó La Faraona.

Y finalizó sobre el allanamiento y el supuesto material secuestrado: "Dicen que agarraron 89 pendrives, ¡es un montón! ¿Qué soy? ¿Una casa de computación del año 2005? ¿Qué tengo, las 17 temporadas de 'Grey's Anatomy'?".