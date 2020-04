Martín Cirio contó en un live cuál fue su mayor logro en plena cuarentena: "Lo único que aprendí es..."

En medio de la pandemia del coronavirus, Martín Cirio cumple con la cuarentena tras regresar de un viaje al exterior y busca entretener a sus seguidores con sus videos en las redes sociales

El famoso influencer suele publicar videos en YouTube una vez por semana donde aborda con humor diferentes temas de la vida cotidiana.

Sus producciones superan las cien mil visualizaciones y recibe miles de comentarios que alientan su humor, aunque también genera controversias con algunas de sus opiniones.

En la tarde del martes, "La Faraona" mantuvo un divertido live de Instragram con PrimiciasYa.com y contó cómo se siente con el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Y también reveló cuál fue su mayor logro en plena cuarentena, algo que seguramente despertará polémica.

"Yo venía con un ritmo muy fuerte con la gira y presentaciones en muchos lados y cuando volví de Europa el 10 de marzo y estaba planeando volver con los shows acá, y por ahí es como que necesitaba parar. Justo pasó esto, que si bien es una cagada, yo necesitaba parar y bajar todo lo que estuve viviendo en este tiempo. Obvio que esto para todo el mundo está siendo fatal y para mí económicamente también será complicado porque vivo de los shows y no los podré hacer", comenzó contando Cirio sobre la cuarentena.

Luego, en ese sentido, detalló: "Tengo días muy buenos pero también tengo días como oscuros o mejor dicho introspectivos, y que están buenísimos también porque estoy pensando en un montón de cosas que no tenía ni tiempo para pensarlas. Ahora termine de escribir un libro que iba a salir en abril y veremos si se da en septiembre calculo. Pero todo esto va cambiando día a día".

"A mi no me cuesta tanto la cuarentena en el sentido que soy bastante solitario y me gusta estar solo. Pero también me siento culposo porque cuando estoy en casa siento que no hago cosas. Pero ahora me puedo quedar hasta las cinco de la mañana viendo documentales o haciendo vivos y levantarme al otro día a las 3 de la tarde y no siento culpa en ese caso. En una situación normal sí sentiría culpa porque jamás me levantaría a las 3 de la tarde", indicó Martín.

Y al ser consultado si aprendió algo nuevo en este tiempo, reveló para sorpresa del periodista que lo entrevistaba: "Te soy sincero, lo único que aprendí de verdad en la cuarentena es armar porros. Yo no sabía armar y me los armaban siempre y ahora ví un tutorial en Youtube y aprendí. Ahora ya no dependo de nadie para hacerlo, es como mi gran logro", contó mostrando uno armado.

Por último, sobre cómo se lleva con la cocina, dijo: "Y también hago algo de comida como arroz ponele, pero estoy tratando de comer más sano porque estoy comiendo como el orto y ya me estoy viendo panza. Tampoco estoy haciendo ejercicios y bueno ahora a cuidarse un poco".

