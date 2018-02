Martín Ciccioli: "Hace 21 años que trabajo en los medios y nunca antes sufrí tanto un debut, no podía dormir"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Martín Ciccioli dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras su regreso al aire de la Rock & Pop con el ciclo "Quién paga la fiesta?". dialogó en exclusiva contras su regreso al aire de lacon el ciclo





"Soy el hombre más feliz del mundo aunque la semana pasada sufrí por culpa mía. Pasé doce años en Rock & Pop y fue mi primer trabajo formal dentro de los medios. Laburé con todos en distintos momentos. Volver era por un lado estimulante y por otro lado tenés miedo de encontrarte con esos fantasmas que fuistes cuando no tenías hijos y eras soltero. Y también con reencontrarte con gente que no viste más", comentó el animador.



"Las tres noches anteriores al debut no pude dormir. Inclusive le pedí a una psiquiatra que me ayude con eso porque al ser un programa de primera mañana hay que estar con todas las pilas. No me pude dormir ni un minuto. Me recuerda cuando iba a la facultad y me ponía presión a mí mismo y estaba todo el tiempo mirando el reloj".





"Hace 21 años que trabajo en los medios y nunca antes sufrí tanto un debut. Era como dar un final de la facu. El primer programa fue el que más me costó, el segundo lo disfruté más y el tercero era como si estuviera toda la vida. Me reencontré con mucha gente que estaba en mi anterior etapa y las autoridades nuevas nos están dando todo. Estoy feliz de la vida. Amo la música y el rock", añadió Martín.



"Salvo Nico Distasio y Ale Higa, vinieron todos los de No se desesperen. Teníamos que mantener la tribu desde el mayor de los secretos. Beto Casella me llamó y me dijo que cuente con él y a mí me gusta pedir consejos y más de un tipo como él que sin duda es el personaje más relevante de los últimos 13 años de la radio. Ha sido líder en radios y horarios distintos, algo que no es fácil. Ya me dio varios consejos y en este medio no es fácil que te den consejos porque no se da".





"Puro entusiasmo. Recuperé algo que había perdido. Salí de Mega que habíamos generado una audiencia y me animé a algo nuevo. Si bien las primeras noches sufrí, hoy es como estar en un paisaje con un agua preciosa. Después de haber tenido incertidumbre, soy muy feliz de volver a Rock & Pop que es el amor de mi vida en radio. Y en Mega me dieron mucha libertad y estoy acá gracias a lo que hice en Mega. Es un momento de pura felicidad", cerró el conductor.