Martín Candalaft reveló una interna al trabajar con Andrea Taboada: "No me llevé muy bien con ella"

Martín Candalaft, que hoy brilla en "Intratables" (América), rememoró su pasó por "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece).

Consultado sobre quién fue la peor compañera que le tocó, el periodista destacó que en el ciclo que conduce Ángel de Brito mantener un vínculo de compañerismo "es complicado, tremendo".

"Con Andrea Taboada no me llevé muy bien trabajando. No encajé bien con ella. Está todo bien con ella igual, pero me parece que a veces con la información chocábamos al aire. No sé si llamarla la peor compañera... Fue con la persona que menos congenié al aire. Eso no quiere decir que no volvería a trabajar con ella. Creo que es así. Por eso se pelea con Yanina Latorre", señaló Candalaft en una entrevista con Ulises Jaitt en "El show del espectáculo".

Además, analizó la intención de Cinthia Fernández de competir en las elecciones para ser diputada nacional y señaló que "todo el mundo se puede presentar" aunque el "no la votaría porque no hizo nunca política en su vida". "Es una construcción, las personas tienen que tener una carrera para llegar", indicó.

Por último, Martín Candalaft diferenció la relación que lo une con ex colegas de otro ciclo en el que también trabajó: "En El Diario de Mañana tuve grandes compañeros y me he llevado amigos. Soy amigo de Diego Leuco, de Mariana Fabbiani... grandes compañeros”.

