Sabrina Carballo y Martín Bossi, ¿juntos?

El lunes, en Los ángeles de la mañana, El Trece, se dieron detalles de lo que sería el romance entre Martín Bossi y Sabrina Carballlo.

Fue Maite Peñoñori la encargada de dar a conocer la información y aseguró que Bossi está saliendo con la actriz Carballo, luego de ser vistos juntos en el barrio porteño de Belgrano.

“Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo, estuvieron, los vieron mucho por Belgrano, tomando cervecita y demás. Bossi se pone como loco, cuando ve a alguien que le quiere sacar una foto con el celular”, reveló la periodista.

Y continuó: “La persona que me lo contó me dijo no sabes como se empezó a esconder cuando me vio”.

“Se estuvo quedando algunos días en la casa de ella, ya hay un vínculo de pernocte. A mi me cuentan que viene de hace mucho esta relación pero así, medio informal, libre como diría La China”, cerró la información la panelista.