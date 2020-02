Martín Bossi quiso seducir a Emilia Attias vestido de mujer

Año 2005. Inicio de una historia de amor que comenzó a construirse en el seno de una cámara oculta del programa de Marcelo Tinelli. Por un lado, Emilia Attias. Por el otro, el Turco Naim Sibara.

Esta semana, el Turco fue parte del programa "Divina Comida" que se emite por Telefe. Al momento de ser el anfitrión de la cena, Sibara contestó a la pregunta de cómo se conoció con Emilia Attias.

La anécdota es muy disparatada ya que en el medio estuvo Martín Bossi, amigo del actor.

"Yo voy a hacer una cámara oculta, de Tumberos, a las chicas las poníamos incómodas y un día le toca a Emilia. Bossi, que estaba disfrazado de travesti, me decía: ´¿Viste quién viene hoy? ¡Emilia Attias!´. Yo realmente vivía colgado en una palmera. No la conocía a Emilia Attias. Él la llevaba a comer, le traía comida, la paseó por toda la cárcel, lo que ella necesitaba este iba y se lo traía. Todo vestido de travesti. Le dije que si se levantaba a esta chica vestido de travesti le hacía un monumento", contó el Turco en el ciclo de Telefe.

"Y en un momento me dijo: ´¡Ya está! ¡Ya la tengo! Falta el teléfono, al final se lo pido´. En un momento los veo a ellos dos charlando y él se va a un lugar. Me piden que vaya para hacer una escena con Emilia. Ahí lo veo venir a Bossi detrás de una reja. Para hacerle una broma, como lo veía tan empecinado, le cierro la reja. ¡Se tuvo que dar toda la vuelta a la cárcel!", añadió.

Por último, remató: "Yo no le birlé nada, en el recorrido ella me había hablado y me dijo que iba a hacer una fiesta, que por qué no iba. ¡Y me dio el teléfono! Cuando llegó Bossi ya era tarde. Cuanto menos buscás algo, más te viene. Son cosas que nunca pensás que te van a pasar".

