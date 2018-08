Martín Bossi nos contó cómo será la apertura del programa de Tinelli: "Es un sueño de algo que..."

Martín Bossi volvió a ubicarse otra vez primero en público y recaudaciones por tercera semana consecutiva según las cifras que ayer difundió "Martín Bossi Master Show...Íconos 2018" que es el gran suceso del Teatro Astral. volvió a ubicarse otra vez primero en público y recaudaciones por tercera semana consecutiva según las cifras que ayer difundió AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) con su renovado espectáculo humorístico musicalque es el gran suceso del





"The Host" para Fox junto a Adrián Suar, y desde el pasado lunes ensaya cinco horas diarias el cuadro musical sorpresa para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión dando vida, nada más y nada menos, que a Luis Miguel al igual que su padre: Luis Rey. El imitador, que se presenta en el teatro de la Avenida Corrientes de jueves a domingos, el resto de las horas de la semana grabaparajunto a, y desde el pasado lunes ensaya cinco horas diarias el cuadro musical sorpresa para el regreso dea la televisión dando vida, nada más y nada menos, que aal igual que su padre:

Martin Bossi







"Para mí es un orgullo estar siempre en el programa de Tinelli. Después de tanto tiempo, ya he participado durante muchos años en el debut de Marcelo, que me sigan convocando para la apertura y hacer un sketch con él a solas, me sorprendió la propuesta. Me está dando un lugar súper privilegiado, es algo que súper agradezco porque lo tomo con gran cariño y una gran oportunidad", señaló Bossi en diálogo con PrimiciasYa.com.





ShowMatch el artista además sorprenderá con las imitaciones de El Papa Francisco, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y el Cholo Simeone, sus nuevos íconos que también en breve llevará al Teatro Astral. El lunes enel artista además sorprenderá con las imitaciones desus nuevos íconos que también en breve llevará al Teatro Astral.

Bossi







"Es un sueño de algo que le pasa a Marcelo y que se imagina cosas y recorre distintos lugares y países del mundo, encontrándose con distintas personalidades. Es algo muy lindo y nos divertimos mucho. Lo que me divierto con él es tremendo. Estamos en familia, porque hace 20 años que los conozco a él y a sus productores, lo considero un amigo. Lo conozco mucho y ellos me conocen mucho. Todavía nos queda grabar el sábado, pero la pasamos lo mejor posible. Haré la apertura y el cierre del programa también, me siento muy feliz", detalló Bossi.