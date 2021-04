Martín Bossi llamó a Laurita Fernández para pedirle perdón y ella lo "mandó a cag..."

Todo comenzó la semana pasada cuando Martín Bossi asistió al programa de Migue Granados en Espn, Playroom.

Si bien era un secreto a voces y a la distancia ya no duele, la infidelidad de Laurita Fernández a Federico Hoppe fue confirmada anoche por Martín Bossi en el estreno del envío.

"¿Es verdad que acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?", preguntó el conductor.

Migue hacía referencia al momento donde Laurita estaba de novia con Hoppe y bailaba con Fede Bal en el programa de Marcelo Tinelli. El final del romance con el productor coincidió con el inicio del romance con el hijo de Carmen Barbieri que venía de estar con Barbie Vélez.

"Sí, sí...", afirmó Bossi sin dar nombre y con intención de que esto no se sepa.

Y explicó: "Por un amigo, me dice asaltamos un banco... no estoy de acuerdo en asaltar un banco, pero por un amigo me tiro en paracaídas".

"No se puede explayar tanto. Teníamos dudas. Él tenía una relación monogámica. Salía con monos gámicos. Pero parece que no estaba con monos gámicos, estaba con jirafas gámicas... Llegamos y estaba la jiraba adentro porque se escuchaba", finalizó.

Esto generó una dura respuesta de Laurita que vio la nota y salió a manifestar su posición en Twitter: "El machismo en su máxima expresión", sentenció.

Rodrigo Lussich confió hoy en las bombas de Intrusos que Bossi intentó disculparse con Laurita con un llamado telefónico.

“Lo cierto es que estamos en condiciones de afirmar que luego de este tweet, Martín Bossi llamó por teléfono a Laurita Fernández, le pidió disculpas y ella lo mandó a cag... ¡Y esto es una bomba!”, contó Rodrigo.