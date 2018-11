Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Martín Bossi en "PH, Podemos Hablar". Fue cuando Andrea Rincón estaba contando su historia de infidelidad y el actor hacía gestos al lado de ella. Andy Kusnetzoff en teoría se molestó al aire conenFue cuandoestaba contando su historia de infidelidad y el actor hacía gestos al lado de ella.

En ese momento, el conductor interrumpió el relato de Rincón y le dijo a Bossi con cara de pocos amigos algunas palabras.

"Martín por favor cortá con la caras, cortala. No me pasó nunca esto, te lo digo bien, cortala. No es tu show, no es el teatro esto, estamos todos, vas a tener tu momento", le recriminó Andy. le recriminó



Y siguió: "Está contando algo es una falta de respeto a tu compañera. No me pidas perdón a mí, es la historia de ella, si vos te cagas y te chu... un huevo la historia de ellos, hacelo. Entonces calmate, calmate".

Luego, el conductor aclaró que fue todo en tono de chiste: "Por favor! @martinbossi me hizo llorar de la risa! Es todo con humor la cagada a pedos y él así lo entendió".









En medio de la gira por Uruguay antes de la despedida del teatro Astral la próxima semana, Bossi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre esto que ocurrió al aire y generó tanta repercusión.





"Hicimos una joda todo el tiempo, fue un gran sketch la noche de Andy, la cual agradezco a Luciano, Brenda, Andrea Rincón, Pata... Fue una noche maravillosa, me divertí mucho. No te olvides que yo soy un gran farsante, actúo todo el tiempo. Y Andy también, es un atorrante divino. Me guiñó el ojo todo el tiempo y manejó el programa. Andy es vivo y se hizo el enojado en un momento", aclaró el actor.





Y argumentó: "Es mi amigo y quedamos en ir a tomar algo y que venga al teatro, tengo una excelente relación. Jamás se enojaría conmigo en cámara y si se enoja conmigo en cámara jamás reaccionaría tan mansamente. Imaginate, tengo un carácter bravo. Fue un chiste de él. Lo quiero y la verdad que fue un gran programa. La gente me paraba en la calle preguntando: qué te dijo Andy? Está buenísimo que se lo crean porque uno es actor y se dedica actuar, yo actúo en la tele todo el tiempo, hay poco de verdad en lo que hago".





"Todo lo que pasa en la tele para mí es un juego. Todo. Y yo sigo los juegos. Andy hizo un chiste y yo lo seguí como toda la noche. Si la gente se creyó cosas que pasaron mejor, porque quiere decir que la cosa funcionó. Con Andy tengo la mejor, va a venir al teatro, y ojalá algún día podemos hacer algo juntos porque me divierte mucho estar en cámara con él. Me trata siempre con respeto", finalizó Martín.





