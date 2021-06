Martín Bossi, que estuvo hace horas con Nico Vázquez, y su primera reacción al enterarse del derrumbe en Miami

Nico Vázquez y Gimena Accardi se fueron de viaje esta semana a Miami. La pareja llegó al país del norte para descansar pero también porque están por llevar adelante un importante proyecto laboral con proyección internacional.

Pero por estas horas, Nico y Gime viven momentos de tensión luego de que el edificio de Miami ubicado en la zona de Surfside, en el estado de Florida, Estados Unidos, se derrumbara de forma parcial este jueves a la madrugada. Allí se alojaban ellos, pero por suerte se salvaron de milagro.

Según información que llegó a PrimiciasYa.com, la pareja de actores no estaba en el lugar cuando cedió sino que estaban llegando y el desplome los encontró guardando el auto en el estacionamiento.

"Más de 80 unidades MDFR (Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade en castellano), incluido el TRT (Equipos de rescate técnico) están en la escena con la ayuda de los departamentos de bomberos municipales", escribieron en Twitter desde la cuenta oficial de Miami-Dade Fire Rescue.

Y agregaron: "Debido al colapso parcial del edificio cerca de 88 Street y Collins, el tráfico en dirección sur se está desviando hacia el oeste por 96 Street. El tráfico en dirección norte se está desviando en 85 y Collins Avenue".

Según afirmó "Buenos Días América" (América TV y A24) hay "mucha gente atrapada". Sin embargo, las autoridades aún no informaron cuántas personas resultaron heridas. Lo que sí se sabe es que "hay tres argentinos desparecidos".

Desde las redes sociales, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi llevaron tranquilidad y aseguraron que están bien: "Gracias a Dios estamos bien. Gracias por la preocupación", escribió él mientras que ella sumó: "Nosotros estamos bien, gracias por la preocupación".

Guido Záffora en el ciclo "Es por ahí" mostró el audio que le envió Martín Bossi y donde recién se enteraba de la noticia y contaba que horas previas estuvo con Nico, su amigo, imagen que él subió a sus historias de Instagram.

"Me explotó el teléfono y me asusté. Yo estoy bien, recién me despierto y me explotó el teléfono. Yo ayer estuve con Nico, espero que esté bien", decía sin saber lo que había ocurrido hasta entonces con Nico y Gimena, que por suerte están bien.