Martín Bossi confirmó por primera vez cuál es su relación con Alina Moine

Mucho se habla y poco se sabe de la vida privada del actor y humorista Martín Bossi. Nombres hay muchos pero realidades muy pocas.

Y hoy, en su paso por el ciclo Intrusos, Martín Bossi blanqueó por primera vez la real relación que mantiene con la periodista Alina Moine, con quien compartió el último viaje a Estados Unidos.

Primero, la colega de Espn le dejó un mensaje grabado que la producción del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le puso al aire.

En su regreso al piso, Martín Bossi respondió todo tipo de preguntas. "Jamás voy a decir una cosa así, hablaría mal de mí", dijo Bossi ante la afirmación de Pallares de que se conocen desnudos.

"No hay nada que esconder. Tengo hombres amigos y mujeres. Ella es realmente mi amiga, después en los 4 ó 5 años de relación, podemos pasar etapas, pero somos amigos", reconoció Martín.

En el programa de América Tv insistieron que Bossi fue de pantalla a Estados Unidos porque Moine se iba a encontrar allí con Marcelo Gallardo, quien se encontraba de pretemporada con River.

"Que digan que a mí me contrataron a ella no le afecta, me afecta a mí. De pata, no me voy de viaje. ¿Para qué? Si me lo pide Riquelme, todavía", ironizó Martín Bossi.

Y finalizó: "Es difícil hablar de la vida privada de una amiga que tiene sentimientos y le pasan cosas".