Martín Baclini se quebró al hablar de su hermano: "Es una historia especial"

El empresario y ex de Cinthia Fernández se mostró movilizado por una fecha especial a nivel familiar. Video.

Martín Baclini vivió una noche muy especial el jueves en el "Cantando 2020", El Trece, y se quebró al hablar de su hermano Maximiliano, que cumplió años y que pasó por varias internaciones en el último tiempo.

“Lo extraño, pero le expliqué que tenía que estar acá, y ahora él me está mirando”, contó entre lágrimas el empresario.

“Sí, yo sé que con las internaciones de tu hermano, toda la familia pasó un momento muy difícil”, acotó Ángel De Brito.

“Es una historia especial", señaló Baclini, quien aclaró que no quería dar lástima al jurado.

LEER MÁS: Ángel de Brito mostró la foto del acercamiento inesperado entre Cinthia Fernández y Martín Baclini

Y agregó conmovido como nunca: "Me enseñaste todo lo bueno y lo malo. Sos enorme, Cabrito. Te amo. Perdón, no me gusta llorar”.

“Estamos todos viviendo cosas extraordinarias durante mucho tiempo y eso se siente, hay una gran sensibilidad”, opinó por su parte Nacha Guevara sobre la emoción del ex de Cinthia Fernández.

LEER MÁS: Martín Baclini contó cuáles son sus intenciones con Cinthia Fernández: ¿Va a remar para recuperarla?