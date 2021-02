Martín Baclini: "Una persona espiritual es todo lo contrario a Nacha Guevara"

Martín Baclini estuvo este jueves en "Intrusos", América, y recordó lo mal que la pasó con Nacha Guevara en el "Cantando 2020", El Trece.

"Son las formas, incluso hablé con la producción. Se que es un reality y un show, pero tengo mis limites cuando hay tanta mala energía", recordó el empresario.

Y amplió: "Nacha me faltaba el respeto todas las galas, después no me hablaba más, me daba la devolución".

"Después de seis meses estoy hablando del tema. Una persona espiritual es todo lo contrario a Nacha", explicó Baclini.

"Yo medito: ¿alguna vez me viste faltándole el respeto a alguien? Olvidate, todo lo contrario. Aparte en el medio nos conocemos", lanzó picante.